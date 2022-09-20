Романо: «Не думаю, что Осимхен в январе перейдёт в «МЮ»

Журналист Фабрицио Романо не верит, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в январе пополнит ряды «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в данный момент нигериец залечивает травму.

«Я думаю, что он точно не будет доступен для продажи в январе. Осимхен невероятно важный игрок, а «Наполи» отлично выступает в Серии А», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Осимхен уже успел отметиться двумя голами и одним ассистом в 5 матчах итальянской Серии А. Летом неаполитанский клуб требовал за нигерийца 100 миллионов евро.

Напомним, Виктор перебрался в «Наполи» летом 2020 года из «Лилля» за 80 миллионов евро.