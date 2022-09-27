Шоу: «Мы обсуждаем с тен Хагом моё положение в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что часто обсуждает с главным тренером Эриком тен Хагом свою ситуацию в клубе. Напомним, англичанин потерял место в основе «красных дьяволов» после поражения 0:4 от «Брентфорда» во втором туре Английской премьер-лиги.

«Тен Хаг знает, на что я способен. Он отлично знает о моих лучших качествах. Мы часто обсуждаем с ним моё положение. Я могу понять тен Хага. Начало сезона выдалось не самым лучшим, из-за чего ему пришлось сделать несколько изменений», – заявил Шоу в интервью Talksport.

Напомним, вчера Шоу в составе сборной Англии отметился голом в ворота Германии в матче Лиги наций. Игра завершилась вничью 3:3.