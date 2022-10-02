​Холанн: «Мы проиграли второй тайм, и это нехорошо»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий после успеха в дерби с «Манчестер Юнайтед» - победа 6:3.

«Мы могли победить крупнее. Во втором тайме нужно было действовать более плотно и работать усерднее, потому что временами мы действовали немного небрежно. Мы проиграли второй тайм, и это нехорошо. Есть над чем работать.

Первое дерби? Я чувствовал, что произойдёт что-то особенное, так и получилось. Я почувствовал это в пятницу на тренировке. Именно в таких больших матчах я хочу играть», - сказал Холанн в программе Match of the Day.

Отметим, что Эрлинг Холанн в дерби с «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик.