Жест Криштиану Роналду перед дерби с «Манчестер Сити» покорил фанатов

Во времена выступлений в мадридском «Реале» у португальского нападающего Криштиану Роналду была очень красивая традиция не наступать на эмблему клуба-соперников, в частности, перед дерби с мадридским «Атлетико». Криштиану, в отличие от своих партнеров по команде, обходил напольный рисунок, демонстрируя уважение к сопернику.

Эту же традицию он сохранил и в «Манчестер Юнайтед». Этот момент четко попал в объектив камеры, когда Роналду шел к полю, а видео впоследствии разлетелось по социальным сетям и вызвало очень много одобрительных комментариев со стороны поклонников «Манчестер Сити», выигравшего матч со счетом 6:3.