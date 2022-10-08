Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жест Криштиану Роналду перед дерби с «Манчестер Сити» покорил фанатов

08 Октября 2022 • 04:41 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Во времена выступлений в мадридском «Реале» у португальского нападающего Криштиану Роналду была очень красивая традиция не наступать на эмблему клуба-соперников, в частности, перед дерби с мадридским «Атлетико». Криштиану, в отличие от своих партнеров по команде, обходил напольный рисунок, демонстрируя уважение к сопернику.

Эту же традицию он сохранил и в «Манчестер Юнайтед». Этот момент четко попал в объектив камеры, когда Роналду шел к полю, а видео впоследствии разлетелось по социальным сетям и вызвало очень много одобрительных комментариев со стороны поклонников «Манчестер Сити», выигравшего матч со счетом 6:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.40 4.80 8.20
Видео
08.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Саутгемптон Саутгемптон
1.16 8.80 16.00
Видео
08.10.22 в 17:00
Борнмут Борнмут
Лестер Лестер
3.25 3.65 2.19
Видео
08.10.22 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.92 3.75 3.95
Видео
08.10.22 в 19:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.65 3.55 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
04:41 · Англия. Премьер-лига
Жест Криштиану Роналду перед дерби с «Манчестер Сити» покорил фанатов
04:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб Бекхэма в МЛС приглашает Роналду, переговоры уже идут
01:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш очень хорош в последних матчах, мы довольны им»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «Не удивлён результативностью Холанна»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Вы бы видели, как играет Нуньес на тренировках!»
00:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за лидером «Арсенала»
07 Октября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал своего любимого игрока в «Манчестер Сити»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, почему ван де Бек не попадает в состав «Манчестер Юнайтед»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Конте может организовать переход Канте в «Тоттенхэм»
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» оштрафован за прорыв фанатов на поле после чемпионского матча
23:18 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Гвардиолы может возглавить клуб АПЛ 1
23:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Арсенал» до сих пор лучше «Манчестер Сити»
23:09 · Англия. Премьер-лига
Артета не одобрил сравнения Салиба с ван Дейком
22:57 · Англия. Премьер-лига
Роналду считает тен Хага упрямым догматиком 1
22:55 · Англия. Премьер-лига
Технический спонсор «Реала» - самый щедрый в Европе
Все новости
Рекомендуем