Гвардиола уверен, что его возможный уход из «Манчестер Сити» никак не повлияет на клуб

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его нынешний клуб будет идеален независимо от того, останется ли он в команде или уйдёт.

«Если я останусь в «Манчестер Сити», всё будет идеально. Если я не останусь в «Манчестер Сити», клуб тоже будет идеальным. Я знаю, насколько хороши решения, которые они принимают», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, Гвардиола возглавил «горожан» летом 2016 года, ранее он работал в «Барселоне» и «Баварии». Под руководством испанского наставника «Манчестер Сити» четырежды выигрывал чемпионат Англии.

После семи проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ «горожане» набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Гвардиолы проведут завтра, 2 октября, против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.