Бруну Фернандеш: «На поле я не даю спуску даже друзьям»

Португальский нападающий Бруну Фернандеш дал понять, что на поле не дает спуску никому, в том числе и друзьям, если они, по его мнению, совершают неправильные игровые действия. Это, как подчеркивает The Athletic, многое говорит о лидерских качествах футболиста.

- Никому не дают спуску на поле. Даже с друзьями в жизни я могу поссориться на поле во время игры. В «Вулверхэмптоне», к примеру, полно португальцев, моих друзей, но если надо будет постучать кому-то из них по голове за неважную игру, то я сделаю это, - заявил Фернандеш.

Фернандеш выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2020 года.