Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш: «На поле я не даю спуску даже друзьям»

 
21 Сентября 2022 • 15:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.35 X 5.60 2 7.50
02.10 16:00

Португальский нападающий Бруну Фернандеш дал понять, что на поле не дает спуску никому, в том числе и друзьям, если они, по его мнению, совершают неправильные игровые действия. Это, как подчеркивает The Athletic, многое говорит о лидерских качествах футболиста.

- Никому не дают спуску на поле. Даже с друзьями в жизни я могу поссориться на поле во время игры. В «Вулверхэмптоне», к примеру, полно португальцев, моих друзей, но если надо будет постучать кому-то из них по голове за неважную игру, то я сделаю это, - заявил Фернандеш.

Фернандеш выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
15:17 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал, как относится к критике со стороны британских журналистов
15:05 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «На поле я не даю спуску даже друзьям»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Менди вернулся в расположение «Челси» из-за травмы колена
14:28 · Англия. Премьер-лига
Салиба — об «Арсенале»: «Я чувствую себя здесь как дома»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Конте откладывает переговоры о новом контракте, но «Тоттенхэм» не готов ждать долго слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер – об увольнении Тухеля: «Он сделал невозможное возможным, но это футбол»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Эриксен оценил сравнения со Скоулзом
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может пригласить спортивного директора «Байера»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Канди – о том, что Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ: «Очень самодовольное решение Артеты»
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» всё больше беспокоится об интересе «Баварии» к Кейну
13:29 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Не могу назвать Грилиша отличным игроком»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Цимикас назвал свои самые памятные моменты в «Ливерпуле»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Виллиан – об увольнении Тухеля: «Для «Челси» это нормально, я играл в клубе под руководством 5 тренеров»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Когда Артета только возглавил «Арсенал», я сказал ему, что хочу уйти»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Манчестер Сити» приобретут 12-й клуб 1
Все новости
Рекомендуем