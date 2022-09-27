Горецка и Нойер возобновили тренировки

Футболисты «Баварии» Мануэль Нойер и Леон Горецка снова тренируются в общей группе. Напомним, что оба игрока ранее заразились коронавирусом в расположении сборной Германии, из-за чего преждевременно вернулись в Мюнхен и пропустили матчи Лиги наций против Англии и Венгрии.

По информации от журналиста Керри Хау в социальных сетях, Нойер и Горецка уже тренируются и готовятся к матчу с леверкузенским «Байером» в немецкой Бундеслиге. Источник сообщает, что Мануэль и Леон будут готовы принять участие в игре.

«Бавария» после 7 туров Бундеслиги идёт на пятом месте в турнирной таблице. Команда Юлиана Нагельсманна не побеждает в чемпионате уже 4 матча подряд.