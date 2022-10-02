Невилл: «МЮ» не хватило храбрости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл был неприятно удивлён игрой команды в дерби.

Встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 6:3, причём уже к перерыву «красные дьяволы» пропустили четыре безответных мяча.

Перед матчем Невилл заявил, что команда Эрика тен Хага способна оказать серьёзное сопротивление действующим чемпионам, однако англичанина ждало разочарование.

«Ты не можешь побеждать, когда не веришь в себя. Это неприемлемо, и такая игра стала для меня неожиданностью. Игроки были недостаточно решительны с мячом, не пользовались пространством. Дело не в том, насколько хорош «Сити», а в слабой игре «Юнайтед». Сегодня команде не хватило храбрости», – отметил Невилл.