​Рой Кин: «Не могу поверить, что «Манчестер Юнайтед» настолько плох»

«Манчестер Сити» не замечает сопротивления «Манчестер Юнайтед» - «горожане» разносят «красных дьяволов» в воскресном дерби. Между таймами комментарий в студии Sky Sports дал экс-капитан «Юнайтед» Рой Кин.

«Я почти не верю в то, что вижу. Возможно, футболистам «Манчестер Юнайтед» не хватает веры, поэтому «Манчестер Сити» так легко на поле. «Манчестер Юнайтед» плохо оборонятся, передачи получаются небрежными, центральных полузащитников везде обыгрывают.

Я не могу поверить, что «Манчестер Юнайтед» настолько плох», - сказал Кин.

Отметим, что после первого тайма «Манчестер Сити» громил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0.