Бруну Фернандеш: «Очень приятно играть с Эриксеном»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш доволен приходом в команду Кристиана Эриксена.

Датчанин пополнил ряды «красных дьяволов» в июле, перейдя в качестве свободного агента.

«Кристиан – очень качественный футболист, и я рад, что он играет в «Манчестер Юнайтед». Он уже доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, в Серии А и в составе сборной Дании. Всегда приятно выступать за одну команду с такими игроками, как он», – приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Кристиан Эриксен провёл восемь матче за команду Эрика тен Хага, отметившись двумя голевыми передачами.