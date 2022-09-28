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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш: «Очень приятно играть с Эриксеном»

28 Сентября 2022 • 21:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш доволен приходом в команду Кристиана Эриксена.

Датчанин пополнил ряды «красных дьяволов» в июле, перейдя в качестве свободного агента.

«Кристиан – очень качественный футболист, и я рад, что он играет в «Манчестер Юнайтед». Он уже доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, в Серии А и в составе сборной Дании. Всегда приятно выступать за одну команду с такими игроками, как он», – приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Кристиан Эриксен провёл восемь матче за команду Эрика тен Хага, отметившись двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Бруну Фернандеш
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