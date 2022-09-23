Ауа может оказаться в АПЛ

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может пополнить состав «Манчестер Сити». По сведениям Manchester Evening News, «горожане» уже давно следят за 24-летним французом. Отмечается, что в услугах хавбека заинтересован лично наставник «Сити» Хосеп Гвардиола. Английский клуб планирует взять игрока бесплатно, так как его трудовой договор с «Лионом» истекает в конце текущего сезона.

Аур принял участие в одном матче чемпионата Франции-2022/23, в котором не отметился результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 20 миллионов евро.