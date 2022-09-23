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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ауа может оказаться в АПЛ

 
23 Сентября 2022 • 14:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может пополнить состав «Манчестер Сити». По сведениям Manchester Evening News, «горожане» уже давно следят за 24-летним французом. Отмечается, что в услугах хавбека заинтересован лично наставник «Сити» Хосеп Гвардиола. Английский клуб планирует взять игрока бесплатно, так как его трудовой договор с «Лионом» истекает в конце текущего сезона.

Аур принял участие в одном матче чемпионата Франции-2022/23, в котором не отметился результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Уссем Ауа
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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