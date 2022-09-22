15-летний россиянин дебютировал за молодежный состав «Манчестер Юнайтед» до 21 года

15-летний россиянин Амир Ибрагимов дебютировал за молодёжный состав «Манчестер Юнайтед» для игроков до 21 года.

В первом же товарищеском поединке молодой игрок отметился ассистом за «красных дьяволов». Что интересно, не так давно Амир провёл первый матч в составе до 18 лет.

По правилам «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов останется в системе клуба до достижения возраста 17 лет после недавнего продления контракта. Именно тогда он сможет подписать своё первое профессиональное соглашение.

Амир считается одним из самых перспективных игроков академии «красных дьяволов». В прошлом сезоне Ибрагимов носил капитанскую повязку в составе до 15 лет, а также вызывался в состав национальной команды Англии по своему возрасту.

