Холанн: «Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился своим мнением о важности денег в карьере профессионального футболиста.

«В детстве я мечтал играть в футбол и жить на заработанные деньги всю оставшуюся жизнь», — приводит City Xtra слова норвежского форварда в документальном фильме Haaland — The Big Decision. По словам Эрлинга, иметь хорошую зарплату для футболиста важно, однако он не считает это основной целью карьеры.

Напомним, что Холанн примерил майку «Манчестер Сити» этим летом. Форвард потрясающе начал карьеру в составе «горожан», забив уже 14 голов всего в 10 поединках за новую команду.

