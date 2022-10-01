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Скоулз раскритиковал философию тен Хага

01 Октября 2022 • 11:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.35 X 5.60 2 7.70
02.10 16:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о философии, которую исповедует наставник манкунианцев Эрик тен Хаг.

Англичанин считает, что «Манчестер Юнайтед» должен играть по-другому, так как стиль игры голландского специалиста противоречит философии «красных дьяволов».

«Он хочет играть в футбол, основанный на владении мячом, но «Юнайтед» не такой. Болельщики нервничают, когда вратарь пытается сделать передачу на 10 метров, это не философия «Манчестер Юнайтед». Давид де Хеа не великий футболист. Поэтому следует использовать сильные стороны своей команды», — приводит слова Скоулза AS.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле нынешнего года. Ранее он работал в амстердамском «Аяксе». После шести проведённых матчей в нынешнем сезоне АПЛ манкунианцы набрали 12 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Эрик тен Хаг
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