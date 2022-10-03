Холанн двумя словами описал разгром «МЮ» в дерби

В матче девятого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимал «МЮ». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 6:3. Нападающий «горожан» Эрлинг Холанн, оформивший хет-трик, опубликовал пост в социальных сетях после успеха.

«Манчестер – синий», - говорится в публикации 22-летнего норвежского футболиста.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 баллов и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 12 очками идет на шестой позиции.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Холанн отметился 14 голами и тремя ассистами в восьми встречах.