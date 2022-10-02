Шансы «Манчестер Сити» на чемпионство оцениваются в 83%

Суперкомпьютер считает «Манчестер Сити» явным фаворитом в борьбе за титул Премьер-лиги после победы над «Манчестер Юнайтед».

«Горожане» одолели соседей со счётом 6:3, набрав 20 очков после восьми туров, однако возглавляет турнирную таблицу по-прежнему лондонский «Арсенал», имеющий в своём активе 21 балл.

Несмотря на уверенный старт «канониров», статистический ресурс Squawka уверен, что остановить команду Хосепа Гвардиолы будет крайне тяжело: вероятность чемпионства «Манчестер Сити» оценивается в 83%, в то время как у «Арсенала» всего лишь 9%. Третье место в списке претендентов занимает неуверенно стартовавший «Ливерпуль» – менее 6%.