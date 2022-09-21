Стоунс восхитился интеллектом Гвардиолы

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал о совместной работе с испанским тренером Хосепом Гвардиолой.

Англичанин отметил интеллектуальные способности специалиста, который, по мнению защитника, очень хорошо разбирается в футбольной тактике.

«Думал, что неплохо разбираюсь в футболе, когда покинул «Эвертон». Но после того, как я присоединился к «Манчестер Сити» и начал тренироваться, то через неделю подумал: «Я буквально ничего не знаю о футболе.

Мозг Гвардиолы и то, как он видит разные команды или тактику…Я не могу выразить словами то, как он это делает, то, как его разум настроен на футбол», — цитирует Стоунса Goal.

Напомним, Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» из «Эвертона» летом 2016 года за 55,6 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний защитник провёл за «горожан» семь матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.