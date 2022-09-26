«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Де Хеа в 2023 году

Противоречивые сведения из Англии по поводу будущего испанского голкипера Давида Де Хеи. По данным одних источников, «Манчестер Юнайтед» продлит контракт голкипера до 2024 года, по другим же, с испанским ветераном расстанутся после окончания сезона, когда истечет его контракт и он станет свободным агентом.

Новый наставник клуба Эрик тен Хаг не рассматривает вариант с де Хеа в долгосрочной перспективе, к тому же, он просит слишком много денег. Daily Telegraph уточняет, что де Хеа вместе с Роналду - самые высокооплачиваемые игроки в составе клуба, и это с недавних пор рассматривается как проблема в глазах экономного тен Хага, который привык добиваться результата со скромным бюджетом, как это было в «Аяксе».