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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сунесс: «Не могу назвать Грилиша отличным игроком»

 
21 Сентября 2022 • 13:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша, который прошлым летом обошёлся «горожанам» в 120 миллионов евро. Напомним, хавбек является самым дорогостоящим игроком в истории Английской премьер-лиги.

«Не могу назвать Грилиша отличным игроком. Я вижу того же Джека, который пару лет назад играл за «Астон Виллу», – цитирует Сунесса Talksport.

Напомним, что Грилиш в последнем туре чемпионата Англии забил свой первый гол в сезоне, поразив ворота «Вулверхэмптона» уже на дебютной минуте встречи.

В прошлом сезоне англичанин отметился всего тремя голами и тремя ассистами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Грэм Сунесс
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