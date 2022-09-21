Сунесс: «Не могу назвать Грилиша отличным игроком»

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша, который прошлым летом обошёлся «горожанам» в 120 миллионов евро. Напомним, хавбек является самым дорогостоящим игроком в истории Английской премьер-лиги.

«Не могу назвать Грилиша отличным игроком. Я вижу того же Джека, который пару лет назад играл за «Астон Виллу», – цитирует Сунесса Talksport.

Напомним, что Грилиш в последнем туре чемпионата Англии забил свой первый гол в сезоне, поразив ворота «Вулверхэмптона» уже на дебютной минуте встречи.

В прошлом сезоне англичанин отметился всего тремя голами и тремя ассистами в Английской премьер-лиге.