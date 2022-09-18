Полузащитник сборной Англии перенесёт операцию – участие на чемпионате мира находится под угрозой

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кэлвин Филлипс рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

26-летний хавбек будет вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за травмы плеча. Операция запланирована на следующую неделю, сообщает журналист Давид Орнстейн. Филлипс рискует не успеть восстановиться до чемпионата мира, однако медицинский персонал сборной Англии и «Манчестер Сити» продолжает верить в возможность вернуть игрока к оптимальным кондициям до старта мундиаля.

Минувшим летом Кэлвин Филлипс перешёл из «Лидса» в «Манчестер Сити» за 49 млн евро. На счету полузащитника пока всего три матча в составе «горожан».