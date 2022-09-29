«Реал» запланировал подписание звезды «Манчестер Сити» следующим летом

Мадридский «Реал» претендует на латераля «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

28-летний португалец крайне успешно провёл предыдущую кампанию, удостоившись попадания в символическую сборную Премьер-лиги. По информации Diario AS, выступления Канселу впечатлили представителей мадридского «Реала», которые попытаются провернуть дорогостоящий трансфер следующим летом.

Действующий контракт крайнего защитника рассчитан до 2027 года, что может серьёзно осложнить сделку. В нынешней кампании Жоау Канселу записал на свой счёт один гол и три результативные передачи в десяти матчах за «горожан».