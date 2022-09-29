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«Реал» запланировал подписание звезды «Манчестер Сити» следующим летом

29 Сентября 2022 • 01:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Мадридский «Реал» претендует на латераля «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

28-летний португалец крайне успешно провёл предыдущую кампанию, удостоившись попадания в символическую сборную Премьер-лиги. По информации Diario AS, выступления Канселу впечатлили представителей мадридского «Реала», которые попытаются провернуть дорогостоящий трансфер следующим летом.

Действующий контракт крайнего защитника рассчитан до 2027 года, что может серьёзно осложнить сделку. В нынешней кампании Жоау Канселу записал на свой счёт один гол и три результативные передачи в десяти матчах за «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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