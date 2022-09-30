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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в сентябре

30 Сентября 2022 • 14:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.35 X 5.60 2 7.70
02.10 16:00

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам сентября. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В уходящем месяце «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии всего лишь два матча. Команда Эрика тен Хага обыграла «Лестер» на выезде (1:0) и «Арсенал» дома (3:1). Последующие две игры «красных дьяволов» переносились из-за смерти королевы Елизаветы II.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда Эрика тен Хага отстаёт на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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01.10  14:30 Арсенал ... Тоттенхэм 2.16 3.55 3.40
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