​Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в сентябре

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам сентября. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В уходящем месяце «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии всего лишь два матча. Команда Эрика тен Хага обыграла «Лестер» на выезде (1:0) и «Арсенал» дома (3:1). Последующие две игры «красных дьяволов» переносились из-за смерти королевы Елизаветы II.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда Эрика тен Хага отстаёт на шесть зачётных баллов.