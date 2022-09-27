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Холанн мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

27 Сентября 2022 • 13:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн во времена своих выступлений за «Зальцбург» был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах норвежца был заинтересован тогдашний тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, однако сам футболист решил перейти в дортмундскую «Боруссию». Также интерес к Холанну проявлял туринский «Ювентус».

Напомним, форвард перешёл в «Боруссию» в начале 2020 года. Всего в составе «шмелей» Холанн провёл 89 матчей, забив в них 86 голов и отдав 23 результативные передачи. Минувшим летом 22-летний футболист подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Эрлинг Холанн
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