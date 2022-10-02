Холанн быстрее всех оформил три хет-трика в АПЛ, опередив ближайшего преследователя на 40 матчей

Показатели результативности Эрлинга Холанна после манчестерского дерби ещё долго будут обсуждаться во всём мире.

Норвежец трижды поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем поединке Премьер-лиги (6:3), оформив свой третий хет-трик после всего восьми игр в чемпионате Англии. Ранее никому в истории не удавалось добиться этого так быстро, причём предыдущий рекордсмен – Майкл Оуэн – на момент своего третьего хет-трика провёл на 40 матчей больше, чем Холанн сейчас. Третье место в списке занимает Руд ван Нистелрой (59 матчей), а следом располагаются Фернандо Торрес (64) и Энди Коул (65).

В активе Эрлинга Холанна 14 забитых мячей после восьми туров Премьер-лиги.