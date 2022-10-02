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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн быстрее всех оформил три хет-трика в АПЛ, опередив ближайшего преследователя на 40 матчей

02 Октября 2022 • 20:07 Комментировать (2)
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Показатели результативности Эрлинга Холанна после манчестерского дерби ещё долго будут обсуждаться во всём мире.

Норвежец трижды поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем поединке Премьер-лиги (6:3), оформив свой третий хет-трик после всего восьми игр в чемпионате Англии. Ранее никому в истории не удавалось добиться этого так быстро, причём предыдущий рекордсмен – Майкл Оуэн – на момент своего третьего хет-трика провёл на 40 матчей больше, чем Холанн сейчас. Третье место в списке занимает Руд ван Нистелрой (59 матчей), а следом располагаются Фернандо Торрес (64) и Энди Коул (65).

В активе Эрлинга Холанна 14 забитых мячей после восьми туров Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Фернандо Торрес Майкл Оуэн Энди Коул Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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SdetstvazaParmu
02 Октября 2022 в 20:48
Думаю в нынешнем МанСити хоть Неймар, хоть Мбаппе забили бы не меньше - есть все условия забивать пачками.
Misha_diablo_football
02 Октября 2022 в 20:44
зверюга - монстр...
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окончен Манчестер Сити 6:3 Манчестер Юнайтед 1.40 5.60 7.30
окончен Лидс 0:0 Астон Вилла
03.10  22:00 Лестер ... Ноттингем Форест 1.90 3.75 4.10
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