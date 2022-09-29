Гюндоган ещё не принял решению по своему будущему

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ещё не определился со своим будущим. По информации от журналиста Мартина Блэкберна, ещё неизвестно, где футболист окажется в следующем сезоне.

Напомним, что в конце кампании у Гюндогана истекает контракт с «Манчестер Сити». Ранее ходили слухи, что полузащитник намерен покинуть свой клуб на правах свободного агента, но если верить источнику, Илкай пока не принимал решений по будущему.

Гюндоган в нынешнем сезоне отметился за «Манчестер Сити» двумя голами и одной результативной передачей. Футболист выступает за «горожан» с лета 2016 года, когда перешёл из дортмундской «Боруссии».