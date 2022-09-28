Хендерсон: «Важно не перехвалить Беллингема»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями о товарище по сборной Англии Джуде Беллингеме.

19-летний хавбек дортмундской «Боруссии», на которого, по слухам, активно претендует «Ливерпуль», успел зарекомендовать себя в сборной Англии, получив множество восторженных отзывов за игру в матчах Лиги наций.

«Думаю, Джуд – потрясающий талант, мне очень нравится его игра, – цитирует Хендерсона Mirror. – Он настоящий профессионал, и его характер играет ключевую роль в его развитии. Но я не хочу его перехвалить, ведь он ещё совсем молод. В столь юном возрасте ему предстоит выдержать серьёзное давление, но, думаю, он сыграет важную роль на катарском чемпионате мира», – отметил капитан «Ливерпуля».