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Чемпионат Германии. Бундеслига

Слухи о переходе Мукоко в «Баварию» не соответствуют действительности

26 Сентября 2022 • 12:57 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 6.00 2 7.10
30.09 21:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вряд ли перейдёт в мюнхенскую «Баварию» в январское трансферное окно. Об этой информации сообщает в социальных сетях журналист Керри Хау.

После трансфера молодого Матиса Теля из «Лилля», «Бавария» не хочет покупать ещё одного несформировашегося нападающего. Клуб нуждается в форварда мирового уровня, который может заменить ушедшего в каталонскую «Барселону» Роберта Левандовски.

Напомним, «Бавария» в данный момент 4 матча подряд не побеждает в Бундеслиге. Работа главного тренера Юлиана Нагельсманна находится под угрозой.

Мукоко забил два гола и отдал результативную передачу и отдал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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