Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вряд ли перейдёт в мюнхенскую «Баварию» в январское трансферное окно. Об этой информации сообщает в социальных сетях журналист Керри Хау.

После трансфера молодого Матиса Теля из «Лилля», «Бавария» не хочет покупать ещё одного несформировашегося нападающего. Клуб нуждается в форварда мирового уровня, который может заменить ушедшего в каталонскую «Барселону» Роберта Левандовски.

Напомним, «Бавария» в данный момент 4 матча подряд не побеждает в Бундеслиге. Работа главного тренера Юлиана Нагельсманна находится под угрозой.

Мукоко забил два гола и отдал результативную передачу и отдал результативную передачу.