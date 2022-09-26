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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» хочет подписать Кейта из «Ливерпуля»

26 Сентября 2022 • 20:58 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.20 X 4.05 2 2.05
01.10 16:30

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может пополнить состав дортмундской «Боруссии». По сведениям Bild, футболист обсуждает новый контракт с английским клубом, но его текущее соглашение истекает в конце сезона-2022/23, поэтому Кейта сможет начать переговоры с другими командами.

В текущем сезоне 27-летний игрок принял участие лишь в одном матче Суперкубка Англии, в котором провел на поле пять минут. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Наби Кейта составляет 25 миллионов евро.   

После шести матчей «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Наби Кейта
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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