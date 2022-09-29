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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наставник «Боруссии» Дортмунд поделился обновлённой информацией о травме Ройса

29 Сентября 2022 • 21:50 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.30 X 3.95 2 2.00
01.10 16:30

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич сообщил о скором возвращении в строй Марко Ройса.

33-летний капитан «шмелей» получил повреждение в матче Бундеслиги против «Шальке 04», который состоялся 17 сентября. Худшие опасения не подтвердились: травма не столь серьёзна, как предполагалось изначально.

«Марко должен вернуться к тренировкам со следующей недели. К счастью, его травма не так серьёзна, как мы думали», – заявил на пресс-конференции рулевой дортмундцев Терзич.

В десяти матчах нынешней кампании Марко Ройс забил три гола и четырежды ассистировал товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Эдин Терзич
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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