Наставник «Боруссии» Дортмунд поделился обновлённой информацией о травме Ройса

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич сообщил о скором возвращении в строй Марко Ройса.

33-летний капитан «шмелей» получил повреждение в матче Бундеслиги против «Шальке 04», который состоялся 17 сентября. Худшие опасения не подтвердились: травма не столь серьёзна, как предполагалось изначально.

«Марко должен вернуться к тренировкам со следующей недели. К счастью, его травма не так серьёзна, как мы думали», – заявил на пресс-конференции рулевой дортмундцев Терзич.

В десяти матчах нынешней кампании Марко Ройс забил три гола и четырежды ассистировал товарищам по команде.