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Беллингем может остаться в «Боруссии» Дортмунд до 2024 года, на игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль»

 
25 Сентября 2022 • 20:55 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.15 X 4.05 2 2.05
01.10 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не торопится менять клуб.

Известно, что на 19-летнего вундеркинда претендуют многочисленные гранды мирового футбола, в числе которых наиболее часто упоминаются мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Слухи связывают англичанина с громким трансфером следующим летом, однако игрок ещё не решил, стоит ли покидать Дортмунд в 2023 году.

По словам журналиста Грэма Бэйли, окружение Беллингема считает, что игроку, вероятно, будет лучше отыграть в «Боруссии» сезон 2023/24: «В 2024 году в Германии пройдёт чемпионат Европы, и это может стать важным фактором. Вполне возможно, что он захочет остаться здесь до этих пор», – заявил инсайдер.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем трансферы футбола - лето 2023
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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