«Боруссия» Дортмунд установит ценник на Беллингема после чемпионата мира

Дортмундская «Боруссия» пока не спешит вешать ценник на своего полузащитника Джуда Беллингема. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шмели» оценят своего футболиста после чемпионата мира в Катаре.

Ранее ходили слухи, что дортмундская «Боруссия» будет требовать за Беллингема 150 миллионов евро следующим летом – это сделало бы хавбека третьим самым дорогим футболистом в истории после Неймара и Килиана Мбаппе.

В гонке за Джудом будут участвовать такие клубы, как «Реал» Мадрид, «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что сам футболист пока больше всего предпочитает вариант с «Реалом».