Беллингем – главная цель «Реала» на следующее трансферное окно

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем станет главной трансферной целью мадридского «Реала» летом 2023 года. Об этом утверждает испанское издание Marca.

Хавбек следующим летом будет доступен на трансферном рынке. У мадридского «Реала» в данный момент хорошие отношения с дортмундской «Боруссией». «Сливочные» хотят этим воспользоваться, чтобы провернуть трансфер, обойди 4 английских клуба – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Напомним, ранее 19-летний Беллингем не стал исключать, что следующим летом покинет дортмундскую «Боруссию».