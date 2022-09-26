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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем – главная цель «Реала» на следующее трансферное окно

26 Сентября 2022 • 11:56 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.15 X 4.05 2 2.05
01.10 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем станет главной трансферной целью мадридского «Реала» летом 2023 года. Об этом утверждает испанское издание Marca.

Хавбек следующим летом будет доступен на трансферном рынке. У мадридского «Реала» в данный момент хорошие отношения с дортмундской «Боруссией». «Сливочные» хотят этим воспользоваться, чтобы провернуть трансфер, обойди 4 английских клуба – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Напомним, ранее 19-летний Беллингем не стал исключать, что следующим летом покинет дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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