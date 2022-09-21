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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем может стать самым дорогим игроком в истории футбола после Неймара и Мбаппе

 
21 Сентября 2022 • 09:49 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.20 X 4.00 2 2.05
01.10 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем следующим летом может стать третьим самым дорогим игроком в истории футбола после Неймара и Килиана Мбаппе, которые пополнили ряды «ПСЖ» летом 2017 года.

По информации от The Athletic, дортмундская «Боруссия» будет готова отпустить футболиста следующим летом только за 150 миллионов евро. Отмечается, что в контракте у англичанина нет никакой суммы отступных.

Напомним, что в гонке за Беллингемом будут участвовать четыре топ-клуба из Английской премьер-лиги и мадридский «Реал». 19-летний полузащитник в новом сезоне отметился двумя голами в двух матчах Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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Беллингем может стать самым дорогим игроком в истории футбола после Неймара и Мбаппе
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