Рейньер: «Хотел поскорее покинуть «Боруссию» Дортмунд»

Полузащитник «Жироны» Рейньер вспомнил времена, когда выступал в составе дортмундской «Боруссии». Напомним, бразилец играл за «шмелей» в последних двух сезонах на правах аренды из мадридского «Реала».

«Почему я не играл в «Боруссии» Дортмунд? Я не знаю. Я тренировался, ехал домой, а затем возвращался вовремя. Я уважал всех людей, которые работали в клубе. Так или иначе, мне поскорее хотелось оттуда уйти», – заявил Рейньер в интервью Diario AS.

Напомним, в двух своих сезонах за дортмундскую «Боруссию» Рейньер отметился лишь одним голом и ассистом в чемпионате Германии. В нынешней кампании футболист забил один гол в 5 матчах Ла Лиги в составе «Жироны».