Один из главных талантов мирового футбола Джуд Беллингем не рассматривает возможность возвращения на родину следующим летом.

По информации Marca, хавбек английской национальной команды не будет отвечать на предложения «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», поскольку полузащитник мечтает стать игроком мадридского «Реала». По слухам, руководство дортмундской «Боруссии» готово рассмотреть вариант продажи 19-летнего англичанина за 93 миллиона евро.

Напомним, что контакт Беллингема со «шмелями» истекает в 2025 году. Игрок присоединился к немецкому клубу перед сезоном 2020/2021, а до этого выступал за родной «Бирмингем».

