Беллингем: «Стараюсь не обращать внимание на слухи»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем заявил, что старается не обращать внимание на трансферные слухи. Напомним, что пресса связывает хавбека с переходом в «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Стараюсь не обращать внимание на слухи. Я просто хочу играть в футбол. Я выхожу на поле ради того, чтобы победить. Это касается и «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии. Я хочу показать людям то, на что способен», – цитирует футболиста Channel 4.

Напомним, Беллингем в новом сезоне провёл 7 матчей в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием. В Лиге чемпионов хавбек забил один гол в ворота «Манчестер Сити».