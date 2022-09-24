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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем: «Стараюсь не обращать внимание на слухи»

 
24 Сентября 2022 • 13:42 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
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01.10 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем заявил, что старается не обращать внимание на трансферные слухи. Напомним, что пресса связывает хавбека с переходом в «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Стараюсь не обращать внимание на слухи. Я просто хочу играть в футбол. Я выхожу на поле ради того, чтобы победить. Это касается и «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии. Я хочу показать людям то, на что способен», – цитирует футболиста Channel 4.

Напомним, Беллингем в новом сезоне провёл 7 матчей в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием. В Лиге чемпионов хавбек забил один гол в ворота «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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