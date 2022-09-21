Следующим летом в гонке за Беллингемом будут участвовать 5 топ-клубов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится на радаре у 5 европейских топ-клубов. По информации от The Athletic, следующим летом за футболиста сразятся «Челси», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Беллингем отказался уходить из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года, ведь хотел провести ещё один сезон в Бундеслиге, чтобы стать ещё более зрелым для перехода в топ-клуб.

Сам Джуд является воспитанником «Бирмингема», откуда футболист и перешёл в «Боруссию» летом 2020 года. В новом сезоне Беллингем отметился двумя голами в девяти матчах во всех турнирах.