Совладелец «Челси» Бёли провёл переговоры с окружением Беллингема

Совладелец «Челси» Тодд Бёли провёл переговоры с окружением полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от издания The Telegraph, «пенсионеры» хотят приобрести англичанин следующим летом.

«Челси» готов заплатить за полузащитника 150 миллионов евро, но в борьбе за Беллингема участвует ещё множество топ-клубов. Ранее ходили слухи, что фаворитами в гонке за Джудом являются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Помимо Беллингема «Челси» рассматривает возможность приобретения капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. Напомним, у Жоржиньо и Нголо Канте в конце сезона заканчивается контракт.