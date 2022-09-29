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«Манчестер Сити» не работает над трансфером Беллингема

29 Сентября 2022 • 00:59 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.30 X 3.95 2 2.00
01.10 16:30

«Манчестер Сити» пока не входит в число основных претендентов на полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний игрок считается одной из главных восходящих звёзд мирового футбола, в связи с чем практический каждому гранду так или иначе приписывается интерес к хавбеку. По данным журналиста Саймона Байковски, «Манчестер Сити» находится в числе клубов, внимательно следящих за успехами Беллингема, однако в настоящий момент не планирует трансфер. При этом «горожане» определённо располагают всеми ресурсами, необходимыми для сделки.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 90 млн евро. Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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