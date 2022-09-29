«Манчестер Сити» не работает над трансфером Беллингема

«Манчестер Сити» пока не входит в число основных претендентов на полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний игрок считается одной из главных восходящих звёзд мирового футбола, в связи с чем практический каждому гранду так или иначе приписывается интерес к хавбеку. По данным журналиста Саймона Байковски, «Манчестер Сити» находится в числе клубов, внимательно следящих за успехами Беллингема, однако в настоящий момент не планирует трансфер. При этом «горожане» определённо располагают всеми ресурсами, необходимыми для сделки.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 90 млн евро. Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.