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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаттон: «Беллингем стоит 147 млн евро»

 
25 Сентября 2022 • 22:29 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
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01.10 16:30

Бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Шотландии Алан Хаттон высказался о стоимости Джуда Беллингема.

Следующим летом за 19-летнего полузащитника развернётся ожесточённая трансферная борьба среди грандов европейского футбола, и дортмундская «Боруссия», как сообщалось, запросит за восходящую звезду порядка 147 млн евро.

«Да, это огромная сумма, но, думаю, Беллингем стоит этих денег, – рассказывает Хаттон, слова которого приводит Football Insider. – Он очень спокойный, словно ничто не может заставить его нервничать, и он просто невероятно хорошо играет для своих лет», – заявил шотландец.

В подписании Джуда Беллингема заинтересованы «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Алан Хаттон Джуд Беллингем трансферы футбола - лето 2023
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