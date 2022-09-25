Хаттон: «Беллингем стоит 147 млн евро»

Бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Шотландии Алан Хаттон высказался о стоимости Джуда Беллингема.

Следующим летом за 19-летнего полузащитника развернётся ожесточённая трансферная борьба среди грандов европейского футбола, и дортмундская «Боруссия», как сообщалось, запросит за восходящую звезду порядка 147 млн евро.

«Да, это огромная сумма, но, думаю, Беллингем стоит этих денег, – рассказывает Хаттон, слова которого приводит Football Insider. – Он очень спокойный, словно ничто не может заставить его нервничать, и он просто невероятно хорошо играет для своих лет», – заявил шотландец.

В подписании Джуда Беллингема заинтересованы «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы.