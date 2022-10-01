​Беллингем впервые будет капитаном «Боруссии»

В субботу дортмундская «Боруссия» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Кёльна». С капитанской повязкой «шмелей» на футбольное поле выведет полузащитник Джуд Беллингем. Как сообщает пресс-служба «Боруссии», 19-летний Беллингем впервые будет капитаном команды в официальном матче.

Капитаном «Боруссии» является Марко Ройс. В настоящий момент опытный нападающий числится в лазарете.

Джуд Беллингем в сезоне 2022/2023 забил три гола в десяти матчах. Полузащитник находится на радаре ведущих клубов Европы.

Следить за матчем Бундеслиги между «Кёльном» и «Боруссией» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.