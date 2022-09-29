«Ливерпуль» переключится на хавбека сборной Аргентины, если не сможет купить Беллингема

«Ливерпуль» нашёл альтернативный вариант на случай неудачи в переговорах по Джуду Беллингему.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» – приоритетная трансферная цель «красных» на следующее лето, однако подписать юного англичанина может быть проблематично из-за ожесточённой конкуренции в споре за игрока. Согласно информации Fichajes, одной из альтернативных опций усиления средней линии для «Ливерпуля» считается 21-летний Энцо Фернандес, выступающий за «Бенфику» и недавно дебютировавший в составе сборной Аргентины.

Об интересе «Ливерпуля» к Фернандесу уже сообщалось ранее, но теперь источник утверждает, что сделка будет напрямую зависеть от возможного подписания Беллингема.