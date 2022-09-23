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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рамуш не интересен «Баварии»

 
23 Сентября 2022 • 15:46 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш не входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб не хочет приглашать португальца в январское трансферное окно.

Ранее ходили слухи, что «Бавария» находится в поисках нового нападающего на замену Роберту Левандовски, который летом ушёл в каталонскую «Барселону». В руководстве клуба считают, что клубе не хватает чистой «девятки».

«Бавария» хочет пригласить следующим летом Гарри Кейна, у которого в 2024 году истекает контракт с лондонским «Тоттенхэмом». Напомним, англичанин забил 6 голов в 7 матчах чемпионата в новом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бавария Гонсалу Рамуш
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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