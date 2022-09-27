Хуммель всё ещё может поехать со сборной Германии на чемпионат мира

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс всё ещё может поехать со сборной Германии на чемпионат мира в Катаре, хотя главный тренер «бундестим» Ханс-Дитер Флик не вызвал футболиста на последние матчи Лиги наций.

Издание Sport Bild сообщает, что выступления Хуммельса в этом сезоне впечатляют Флика. Тренер сборной Германии раздумывает над тем, чтобы включить опытного защитника в итоговую заявку команды на чемпионат мира.

Напомним, Хуммельс в новом сезоне сыграл 6 матчей в чемпионате Германии, где не отметился ни одним результативным действием. В декабре футболисту исполнится 34 года.