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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хенрихс вызван в сборную Германии вместо травмированного Ройса

 
19 Сентября 2022 • 10:03 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

Защитник «РБ Лейпцига» Бенджамин Хенрихс получил вызов в сборную Германии вместо травмированного полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Об этом стало известно благодаря заявлению на официальном сайте «бундестим».

Напомним, что Хенрихс дебютировал за сборную Германии в 2016 году и с тех пор провёл 7 матчей за национальную команду. Свой последний поединок за «бундестим» футболист отыграл 4 июня против сборной Италии в Лиге наций.

За 7 матчей нового сезона Бундеслиги Хенрихс отметился одной результативной передачей за «РБ Лейпциг». Защитник выступает за «быков» с 2019 года, когда перешёл из французского «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс
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