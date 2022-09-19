Хенрихс вызван в сборную Германии вместо травмированного Ройса

Защитник «РБ Лейпцига» Бенджамин Хенрихс получил вызов в сборную Германии вместо травмированного полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Об этом стало известно благодаря заявлению на официальном сайте «бундестим».

Напомним, что Хенрихс дебютировал за сборную Германии в 2016 году и с тех пор провёл 7 матчей за национальную команду. Свой последний поединок за «бундестим» футболист отыграл 4 июня против сборной Италии в Лиге наций.

За 7 матчей нового сезона Бундеслиги Хенрихс отметился одной результативной передачей за «РБ Лейпциг». Защитник выступает за «быков» с 2019 года, когда перешёл из французского «Монако».