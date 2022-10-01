«Кёльн» одержал волевую победу в матче с дортмундской «Боруссией»

После невесёлого первого тайма в восьмом туре Бундеслиги «Кёльн» и дортмундская «Боруссия» выдали голевое пиршество. «Козлы» уступали 0:1 и за 19 минут перевернули ход поединка, забив трижды подряд. В итоге 3:2 в их пользу. «Кёльн» седьмой с 13 очками, у «Боруссии» - на два больше.