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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» одержал волевую победу в матче с дортмундской «Боруссией»

01 Октября 2022 • 18:27 Комментировать
Кёльн
3:2
Боруссия Д
окончен

После невесёлого первого тайма в восьмом туре Бундеслиги «Кёльн» и дортмундская «Боруссия» выдали голевое пиршество. «Козлы» уступали 0:1 и за 19 минут перевернули ход поединка, забив трижды подряд. В итоге 3:2 в их пользу. «Кёльн» седьмой с 13 очками, у «Боруссии» - на два больше.

Протокол игры  
Кёльн3:2Боруссия Д
  31'Брандт Юлиан (0:1)
(1:1) Кайнц Флориан53'  
(2:1) Тиггес Штеффен56'  
(3:1) Любичич Деян72'  
  78'Шмиц Бенно (3:2)
Швебе МарвинШмиц Бенно 83' (Мартель Эрик ( 83') Килиан ЛукаХюберс Тимо  21'Хектор ЙонасЛюбичич ДеянСкири ЭйеМайна Линтон 70' (Denis Huseinbasic ( 70'  90') Дуда Ондрей  25' 61' (Дитц Флориан ( 61') Кайнц Флориан 70' (Шиндлер Кингсли ( 70'  80') Тиггес Штеффен 61' (Адамян Саркис ( 61')
Запасные: Nikola SoldoУт МаркПедерсен КристианУрбиг Йонас
Майер Александер IIМёнье ТомаЗюле Никлас  36'Шлоттербек НикоГеррейро Рафаэль  30' 77' (Джан Эмре ( 77') Беллингем ДжудЭзкан Салих 70' (Мукоко Юссуфа ( 70') Адейеми Карим  23' 61' (Азар Торган ( 61') Брандт ЮлианМален Дониэлл 77' (Роте Том ( 77') Модест Антони
Запасные: Кулибали СумайлаПасслак ФеликсЛотка МарсельАлле СебастьянПападопулос Антониос
01 октября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Кёльн
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окончен Вольфсбург 3:2 Штуттгарт 2.27 3.60 3.10
окончен РБ Лейпциг 4:0 Бохум 1.28 6.20 10.00
окончен Айнтрахт Фр 2:0 Унион Берлин 2.25 3.55 3.20
окончен Кёльн 3:2 Боруссия Д 3.45 3.95 2.01
окончен Фрайбург 2:1 Майнц 2.16 3.70 3.25
01.10  19:30 Вердер ... Боруссия М 2.80 3.45 2.55
02.10  16:30 Герта ... Хоффенхайм 3.00 3.75 2.26
02.10  18:30 Шальке 04 ... Аугсбург 2.13 3.65 3.40
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