«Кёльн» одержал волевую победу в матче с дортмундской «Боруссией»

После невесёлого первого тайма в восьмом туре Бундеслиги «Кёльн» и дортмундская «Боруссия» выдали голевое пиршество. «Козлы» уступали 0:1 и за 19 минут перевернули ход поединка, забив трижды подряд. В итоге 3:2 в их пользу. «Кёльн» седьмой с 13 очками, у «Боруссии» - на два больше.
Протокол игры
|31'Брандт Юлиан (0:1)
|(1:1) Кайнц Флориан53'
|(2:1) Тиггес Штеффен56'
|(3:1) Любичич Деян72'
|78'Шмиц Бенно (3:2)
Швебе Марвин•Шмиц Бенно83' (Мартель Эрик (83') •Килиан Лука•Хюберс Тимо• 21'Хектор Йонас•Любичич Деян•Скири Эйе•Майна Линтон70' (Denis Huseinbasic (70') • 90'Дуда Ондрей 25'61' (Дитц Флориан (61') •Кайнц Флориан70' (Шиндлер Кингсли (70') • 80'Тиггес Штеффен61' (Адамян Саркис (61')
Запасные: Nikola Soldo•Ут Марк•Педерсен Кристиан•Урбиг Йонас
Майер Александер II•Мёнье Тома•Зюле Никлас• 36'Шлоттербек Нико•Геррейро Рафаэль 30'77' (Джан Эмре (77') •Беллингем Джуд•Эзкан Салих70' (Мукоко Юссуфа (70') •Адейеми Карим 23'61' (Азар Торган (61') •Брандт Юлиан•Мален Дониэлл77' (Роте Том (77') •Модест Антони
01 октября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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