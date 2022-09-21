Стало известно, за какую команду хочет играть Беллингем

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем уже определился с командой, за которую хочет выступать. По информации от журналиста Хосе Альвареса, англичанин хочет следующим летом перейти в мадридский «Реал».

Напомним, что на футболиста будут претендовать минимум 5 европейских топ-клубов. Помимо «сливочных», Беллингема хотят подписать «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что Беллингем может обойтись потенциальному покупателю в 150 миллионов евро. 19-летний полузащитник проводит в дортмундской «Боруссии» уже третий сезон.