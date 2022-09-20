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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш: «Тен Хаг привнёс в «МЮ» дисциплину, которой нам не хватало»

 
20 Сентября 2022 • 12:23 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от работы с Эриком тен Хагом, под руководством которого «красные дьяволы» после 6 матчей набрали 12 очков в Английской премьер-лиге.

«У тен Хага есть идея и стиль. Ты должен следовать его правилам. Он всегда прямо об этом говорит. Мне это нравится. Тен Хаг привнёс в «МЮ» дисциплину, которой нам не хватало в прошлом», – цитирует Фернандеша журналист The Athletic Адам Крафтон.

Фернандеш в новом сезоне отметился голом и ассистом в чемпионате Англии. Полузащитник также провёл два матча в Лиге Европы, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
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