Фернандеш: «Тен Хаг привнёс в «МЮ» дисциплину, которой нам не хватало»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от работы с Эриком тен Хагом, под руководством которого «красные дьяволы» после 6 матчей набрали 12 очков в Английской премьер-лиге.

«У тен Хага есть идея и стиль. Ты должен следовать его правилам. Он всегда прямо об этом говорит. Мне это нравится. Тен Хаг привнёс в «МЮ» дисциплину, которой нам не хватало в прошлом», – цитирует Фернандеша журналист The Athletic Адам Крафтон.

Фернандеш в новом сезоне отметился голом и ассистом в чемпионате Англии. Полузащитник также провёл два матча в Лиге Европы, где не отметился ни одним результативным действием.