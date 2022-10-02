Гвардиола даже после яркой победы в дерби имеет претензии к футболистам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3.

«Первый тайм был действительно хорошим. Мы забили четыре гола, а могли забить и больше. После перерыва стало сложнее. Это отличная игра, отличная победа, все на стадионе счастливы. Это хороший день для нас.

Мы можем выиграть или проиграть, но всегда есть много вещей, которые стоит улучшить. Некоторые футболисты сегодня не были хороши, поэтому им нужно прибавлять. Достичь совершенства невозможно, но мы должны к нему стремиться. Многие игроки сегодня допускали неаккуратные передачи. Это нехорошо. В некоторых областях сегодня мы не были достаточно хороши», - сказал Гвардиола Sky Sports.