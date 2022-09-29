Бернарду Силва объяснил желание продолжить карьеру в Испании

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не скрывает желания перебраться в испанский клуб.

Португалец сообщил руководству «горожан», что готов полностью выкладываться на благо «Манчестер Сити», пока принадлежит клубу, однако не отказывается от планов в ближайшие годы переехать в Испанию. Согласно сведениям журналиста Джеймса Дакера, стремление Силвы выступать в Ла Лиге обусловлено личными и культурными причинами – 28-летний футболист хочет жить ближе к родине.

Интерес к Бернарду Силве проявляет «Барселона». «Манчестер Сити» планирует выручить от продажи атакующего хавбека не менее 90 млн евро.